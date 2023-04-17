Судан потребовал не вмешиваться в ситуацию в стране

Продолжаются бои между спецназом и армией

Вооруженный конфликт между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования является внутренним делом суверенного государства. Такое заявление в понедельник, 17 апреля, сделало Министерство иностранных дел Судана.

Представитель ведомства подчеркнул, что этот конфликт должен быть урегулирован самими суданцами, без вмешательства извне. При этом пока попытки убедить спецназ Судана интегрироваться в Вооруженные силы государства не увенчались успехом, сообщает Al Hadath.

Ранее суданская армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме. Спецназ попытался устроить госпереворот. Были захвачены президентский дворец, столичный аэропорт и военная база, в том числе самолеты, которые повстанцы подняли в воздух. Десятки человек погибли, сотни получили ранения.

Российское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность ситуацией в Судане и призвало стороны конфликта к сдержанности и прекращению огня.

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