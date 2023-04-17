Украинская кукуруза оказалась ядовитой

Об этом заявили в венгерском министерстве сельского хозяйства

В интервью газете Magyar Nemzet министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что в нескольких партиях кукурузы, поступившей из Украины в Венгрию, были обнаружены токсины и генетически модифицированные организмы (ГМО). При этом, по словам Надя, "в беде оказались не только землевладельцы".

Надь сообщил, что значительная часть украинских сельхозпроизводителей "получает свою продукцию в крупных хозяйствах с очень низкими производственными затратами". В том числе и потому, что методы ее выращивания и методы защиты растений, которые снижают себестоимость, запрещены в Евросоюзе.

Министр сельского хозяйства Венгрии отметил, что из-за этого его ведомство вынуждено строго контролировать качество поставок из Украины. К примеру, недавно, по его словам, было выявлено "несколько случаев заражения кукурузы микотоксинами, а также несколько случаев присутствия ГМО", а также заражения сои.

Говоря о том, что в подобных случаях страдают не только венгерские земледельцы, Иштван Надь объяснил это тем, что сельское хозяйство Украины демпингует цены, пользуясь беспошлинным доступом на европейский рынок и сбивая отпускные цены ниже уровня производственных затрат.

Двумя днями ранее, 15 апреля, Надь заявил, что Венгрия вводит запрет на импорт украинского зерна и прочей сельхозпродукции до 30 июня. Однако транзит украинских зерновых и масличных культур по территории государства будет сохранен. Руководство страны надеется, что в ближайшие два месяца Еврокомиссия примет меры по урегулировании ситуации.

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