В Госдуме предложили ограничить право россиян на хранение наличных дома

Граждане, согласно предложенным поправкам, должны объяснить происхождение денег

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступил с законодательной инициативой о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым предлагается наказывать россиян за хранение дома наличных денег в сумме свыше 1 млн рублей без уведомления налоговых органов.

Парламентарий предлагает запретить хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 млн рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств.

В случае принятия поправок нарушителей такого запрета будут наказывать штрафом в двукратном размере незаконно хранимых средств, а также конфискацией всех денег.

Вассерман объяснил свою законодательную инициативу тем, что "большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики", сообщает "Интерфакс".

В условиях внешнего санкционного давления российские власти продолжают работать над обеспечением финансового суверенитета страны. Чтобы поддержать положительные тенденции, нужно создать дополнительные источники для финансирования экономики, в том числе и так называемый "пул длинных денег". Для поддержания интереса граждан будут сформированы определённые льготы. Например, появится единый налоговый вычет – гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчетном году.

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