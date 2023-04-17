Собянин пригласил горожан посетить площадки ежегодного фестиваля "Пасхальный дар"

Мероприятие проходит в столице уже в восьмой раз

Столичные парки, скверы и бульвары - словно с пасхальных открыток. Под яркими шатрами развернулись праздничные городки самого доброго фестиваля. На Пушкинской набережной - под открытым небом одновременно десятки активностей. Уроки, игры и спортивные состязания.

Горожане увлеченно качают пресс, поднимают гири, отжимаются и прыгают через скакалку. Тут же обучают кузнечному делу - металл, податливый, как пластилин, обретает форму сердца. А рядом - столярная мастерская. В умелых руках деревянные бруски превращаются в пасхальные яйца, ритмично стучат молотками и самые юные и старательные мастера.

Мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывали на одной из центральных площадок "Пасхального дара" в Парке Горького, заглянули в похожие на пряничные домики шале. В одном из них дети создают эксклюзивные пасхальные украшения.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит уже в восьмой раз в этом году на 25 площадках.

"Большинство из этих площадок находится в различных округах Москвы, поэтому москвичи могут прийти и в центр города, и рядом с местом жительства. Везде можно отдохнуть, погулять, пообщаться. Спасибо огромное всем, кто жертвует на благие дела, и тем, кто просто приходит, общается и создает душевную весеннюю атмосферу", - отметил мэр.

"Мы становимся обществом ответственным. Не только за свою личную жизнь, за свою семью, мы становимся ответственными за свой город, Дай Бог, чтобы все были ответственны за страну, которая очень нуждается в этом ответственном отношении", - добавил патриарх.

В пасхальные дни многие задумываются о вечных ценностях, и не случайно главной темой фестиваля по традиции становится благотворительность. В этом году москвичи могут оказать помощь участникам спецоперации и жителям новых регионов.

Фестиваль обращается к лучшим сторонам души - на его площадках можно забрать домой четвероногого друга, дать старым вещам вторую жизнь или отправить подарки тем, кто особенно нуждается в поддержке. Открыты больше 20 пунктов сбора подарков "Москва помогает", и десятки благотворительных организаций запустили свои эстафеты добра. На одной из витрин - фигурки и посуда, которые сделали люди с ментальными нарушениями. Деньги, вырученные от продажи, пойдут на помощь им и их семьям.

Праздник радости, чудес и доброты продлится до конца недели. Можно успеть на мастер-классы и гуляния, а еще попробовать яйца и куличи, приготовленные с теплом и любовью.

Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Андрей Талалай, "ТВ Центр"

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