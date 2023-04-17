Шойгу доложил Путину о проверке Тихоокеанского флота. Главное

Сегодня стартовал второй этап

К вылету готовится экипаж истребителя МиГ-31. Сегодня задача необычная: помимо прочего - исполнить роль врага. В южной части Охотского моря идёт маневрирование корабельной группировки ВМФ России. В рамках проверки сил Тихоокеанского флота готовится авианалет. Соответственно, с моря самолеты противника должны обнаружить и обязательно условно уничтожить.

У экипажей самолёта Ту-142 - своя задача. Машина предназначена для обнаружения подводных лодок и слежения за ними для корректировки других противолодочных сил, призванных топить подлодки противника.

На Тихоокеанском флоте уровень боевой готовности - самый высокий, полный. Это означает, что абсолютно весь состав подразделений должен приступить к выполнению поставленных задач.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота началась 14 апреля. В рамках первого этапа уже проведены контрольные стрельбы, ряд тактических учений. Особое внимание уделяется межвидовому взаимодействию подразделений. Сейчас в самом разгаре - второй этап. О ходе военных маневров глава Минобороны Сергей Шойгу лично доложил Верховному главнокомандующему.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки, совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачу нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника. Осуществят практически артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням. Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника", - сообщил Шойгу.

Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что сейчас в приоритете, конечно, специальная военная операция. Но о защите других рубежей забывать все же не стоит.

"Я вас прошу эту работу безусловно продолжить и обратить внимание также на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах. И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах безусловно могут использоваться в конфликтах на любых направлениях", - указал президент.

В учениях принимают участие более 25 тысяч российских военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, 89 самолетов и вертолетов, а также 12 подводных лодок. Сообщается, что это одни из самых масштабных маневров российского флота на Дальнем Востоке за прошедшие годы.

Японские власти очень недовольны присутствием российских кораблей возле Курильских островов, которые в Токио считают своими.

"Что касается объявления о маневрах, включая учения у наших северных территорий, а также указанных в навигационном предупреждении о ракетных стрельбах в районе Южнокурильской гряды, все это противоречит нашей позиции по этим территориям, о чем России был заявлен протест", - сообщил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь правительства Японии.

Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом. Ранее на учения российского флота и авиации резко реагировали западные СМИ. Особое внимание уделяли носителям ядерного оружия. Экипажи подводных крейсеров уже отрабатывают взаимодействие с надводными силами. Маневры переходят к финальной части с введением в учебный бой стратегических бомбардировщиков.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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