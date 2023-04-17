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Москвичей предупредили о росте опасности природных пожаров

15:57
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Уровень пожарной опасности в регионе оценивается как высокий

Столичный регион оказался в сфере влияния очередного антициклона. Из-за дефицита осадков пожарная опасность в Москве и Подмосковье будет нарастать. Об этом в понедельник, 17 апреля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

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Метеорологи отмечают, что уже сейчас уровень пожарной опасности в Подмосковье классифицируется как высокий. Жителей столичного региона призывают быть предельно осторожными при разведении костров на дачных участках, в лесу и в парках.

До конца рабочей недели существенные осадки не ожидаются, хотя во вторник и среду не исключены небольшие кратковременные дожди. В целом дождей вряд ли выпадет более 5 мм, а температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы, сообщает портал "Метеоновости".

13 марта заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что в России уже начали регистрировать первые лесные пожары — страна находится "в самом начале" пожароопасного сезона, в основном возгорания зафиксированы в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин сообщал, что бюджет охраны лесов от пожаров в 2023 году составит 14,2 млрд рублей. За счет дополнительного финансирования уже увеличено количество сотрудников пожарных станций и парашютистов.

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