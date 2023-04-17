Словакия, Польша и Венгрия приостановили импорт сельхозтоваров с Украины

Предполагалось, что зерно и другие продукты животного и растительного происхождения будут переправляться в Африку

Измена "дорогих европейских соседей, ближайших друзей и надежных партнеров" назревала давно, однако все равно стала для Киева весьма неприятной неожиданностью. Вслед за Венгрией и Польшей о приостановке импорта украинского зерна объявила Словакия. Причина - колоссальные убытки, которые несут местные фермеры. Соблюдая длинный список требований и правил ЕС, они просто не выдерживают конкуренции с украинским производителем, который освобожден и от пошлин, и от необходимости проходить элементарный контроль качества. Последней каплей в чаше терпения Братиславы стало то, что в одной из партий нашли опасные для здоровья пестициды. Сначала словаки решили усилить проверки, но затем передумали - и ввели запрет.

На фоне аналогичных решений Варшавы и Будапешта Брюссель, конечно, тут же раскритиковал "бунтарей".

"Эти шаги последовали за неделями фермерских протестов. То есть вполне понятны и с этой точки зрения логичны. Однако в Еврокомиссии подчеркнули: даже в столь трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения с ЕС. Торговая политика является исключительной компетенцией Брюсселя, и поэтому односторонние действия неприемлемы", - пишет Bloomberg.

Не беда, по мысли Брюсселя, что "зеленый свет" для украинского зерна обрушил европейские рынки. Во-первых, главное для еврочиновников выполнять указания Вашингтона, а не думать о процветании стран ЕС. Во-вторых, сделка на самом деле и выгоду сулит: все то, что скупят сейчас у Киева по дешевке, уже осенью перепродадут ему же - только втрое дороже и в кредит. Своего зерна в этом году, как известно, Украина сможет произвести в разы меньше обычного.

Впрочем, терпящие бедствие европейские государства об этом и слышать не хотят. Не только Венгрия, Польша и Словакия, но еще и Болгария, Румыния, Чехия требуют от Еврокомиссии защитить интересы своих производителей. Наиболее активна в демарше против "зерновой сделки", конечно, Варшава. Там ведь на носу парламентские выборы. Нужно задобрить избирателя. А ради этого никакой Украины не жалко. Можно пустить в расход.

"Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать. И очень показательно подобное решение с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии", - отреагировала на ситуацию представитель МИД России Мария Захарова.

За своими внутриевропейскими разборками Старый Свет действительно и не заметил даже, как по сути признал то, о чем Москва твердила с самого начала. Дело, оказывается, вовсе не "в опасной и виновной по всем статьям России", которая якобы блокировала порты. А в том, что зерно, на словах предназначавшееся для бедных стран, вывозилось на деле в государства очень даже состоятельные. Западная пресса как-то еще пытается объяснить эту нестыковку нарративов с реальностью, но выходит плохо - журналисты противоречат сами себе.

"Опасаясь голода в Африке и на Ближнем востоке, Европейский союз снял пошлины на зерно с Украины, чтобы упростить его доставку на эти мировые рынки. С тех пор дешевое украинское зерно хлынуло в Польшу и другие страны ЕС, причинив местным фермерам значительные финансовые потери", - рапортует CNN.

Решить глобальную продовольственную проблему можно было бы легко, прислушайся Запад к России. Москва настаивает на том, чтобы стамбульские договоренности работали в связке. На деле же реализуется лишь та их часть, которая касается вывоза украинского зерна. Российский же сельхоз-экспорт до сих пор блокируется санкциями. В частности - наши удобрения застряли в портах Литвы, Латвии, Эстонии и Нидерландов: из безвозмездно переданных Африке 260 тысяч тонн только одна партия в 20 тысяч была отправлена в Малави.

Последовательно саботирует сделку и ООН - попросту отказывается отправлять российскую пшеницу на Черный континент. Сейчас в очереди стоят четыре сухогруза, однако организация без объяснения причин не регистрирует их для прохода по зерновому коридору. При этом срок действия соглашения истекает через месяц. И вполне ожидаемо в Кремле сегодня назвали перспективы ее продления "не столь радужными".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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