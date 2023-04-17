В деле о сливе документов Пентагона появился новый фигурант: что известно

Демпартия США пытается манипулировать ситуацией на украинском направлении

В новой серии шпионского скандала главная героиня - дама взрослая. Сначала на роль второго Эдварда Сноудена назначили 21-летнего сотрудника ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. А затем и вовсе - школьника-геймера. Теперь вот - 37-летняя экс-офицер ВМС США Сара Билс. О том, в чем именно ее подозревают, рассказало издание Wall Street Journal: "Аккаунт в социальных сетях, которым руководила бывший унтер-офицер ВМС США, заметный онлайн-голос, поддерживающий войну России против Украины, сыграл ключевую роль в распространении разведывательных документов, предположительно украденных военнослужащим ВВС США первого класса Джеком Тейшейрой. Человек, который ведет подкасты от имени "Донбасс Девушка", и курирует эти учетные записи, - это бывший технический специалист по авиационной электронике из штата Вашингтон, настоящее имя которой Сара Билс".

Вот он - тот самый Telegram-канал Donbass Devushka. Своими обвинениями Wall Street Journal резко увеличил количество его подписчиков. Украинские пользователи соцсетей засыпали создателей блога угрозами расправы и начали распространять личные данные, вплоть до фотографий детей.

Предположительно та самая Сара Билс вынуждена была выступить с публичным заявлением: "Несанкционированное раскрытие секретных документов является федеральным преступлением. И за это полагается тюремный срок. Я на свободе, потому что не совершала такого преступления. Я никогда не притворялась, что живу в России. Моя семья переехала в США, когда я была очень маленькой. Но я -женщина, которая гордится тем, что она и русская, и еврейка. Я прошу тех, кто публикует фото моей семьи, прекратить это. Вы меня обвиняете в том, что я нарушила федеральный закон? Нет, это вы его нарушаете. То, что вы делаете, - не просто мерзко. Это квалифицируется как преследование".

Несмотря на то, что в якобы утечках очень мало каких-либо ценных или не известных ранее данных, за океаном все стороны президентской гонки извлекают политические дивиденды. Республиканцы костерят демократов то за провальную работу спецслужб, то за информационные вбросы. А тут еще Илон Маск выступил с очередным откровением в пользу сторонников Трампа. Рассказал, как власти США использовали Twitter. Оказывается, американские госорганы фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в соцсети.

Демпартия США с помощью якобы утечек пытается манипулировать ситуацией на украинском направлении. Шпионские страсти нагнетают продемократические СМИ. И вот уже американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы сообщает: контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Видимо, это должно подстегнуть так называемых союзников Вашингтона активнее снимать с себя последнюю рубашку, чтобы помочь Киеву.

Словакия объявила о завершении передачи Украине своих истребителей МиГ-29. Но экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл крайне неприятную для Запада правду: никакие поставки уже не помогут: "Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это массированное весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию. И американцы должны знать правду, даже если это нанесет нам ущерб в краткосрочной перспективе".

Впрочем, на Украине американцы хотя бы воюют чужими руками. А вот с Китаем ввязались в прямое торговое противостояние. Вашингтон за это уже расплачивается потерей влияния на мировой арене и падением собственной экономики. Пекин начал точечно наносить санкционные удары. Ввел ограничения против двух американских оборонно-промышленных компаний, начал расследование в отношении крупнейшего производителя микрочипов США. Китайские власти готовы лишить Запад и редкоземельных металлов. А без них можно ставить крест и на ВПК, и на автопроме. В перспективе - ограничения на экспорт лития и батарей. Без них оппоненты КНР могут сразу распрощаться со своими зелеными реформами.

Причем, сук, на котором сами же и сидят, государства коллективного Запада рубят сразу с двух сторон. Страны G7 объявили о намерении снизить зависимость от России в сфере ядерной энергии мирного назначения. Уже существующего энергокризиса им, видимо, мало.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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