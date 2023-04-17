Пентагон: у США нет боевых подразделений на Украине

Но недавняя утечка свидетельствует об обратном

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил в разговоре с газетой Washington Examiner, что американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине.

"У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск", - сказал представитель американского Минобороны.

Он добавил, что Вашингтон на 100% сконцентрирован на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности.

Ранее из утечки секретных документов Пентагона стало известно, что на украинской территории присутствуют спецназовцы ВС США.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

При этом в Вашингтоне неоднократно заявляли, что не намерены посылать своих солдат на Украину. Аналогичную позицию высказывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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