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ЦБ не намерен вводить послабления по валютным ограничениям

16:41
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Возможен лишь небольшой "тюнинг"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией "Новые люди", что регулятор не планирует давать дополнительных больших послаблений по валютным ограничениям.

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"Мы ослабления проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой тюнинг, что называется, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более или менее стабилизировалась", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что в ЦБ понимают сложности с международными расчетами.

"Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление", - указала председатель Центробанка (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор стремится к балансу, при котором валютный контроль защищает от санкционного давления и при этом минимально мешает внешнеэкономической деятельности.

До этого глава регулятора указала, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики и повышает вероятность глобальной рецессии.

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