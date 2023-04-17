ЦБ не намерен вводить послабления по валютным ограничениям

Возможен лишь небольшой "тюнинг"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на встрече с фракцией "Новые люди", что регулятор не планирует давать дополнительных больших послаблений по валютным ограничениям.

"Мы ослабления проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой тюнинг, что называется, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более или менее стабилизировалась", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что в ЦБ понимают сложности с международными расчетами.

"Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнеров наших компаний оказывается давление", - указала председатель Центробанка (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Набиуллина заявила, что регулятор стремится к балансу, при котором валютный контроль защищает от санкционного давления и при этом минимально мешает внешнеэкономической деятельности.

До этого глава регулятора указала, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики и повышает вероятность глобальной рецессии.

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