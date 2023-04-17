Москвичи активно интересуются возможностью контрактной службы в войсках

В Единый пункт отбора приходит примерно по 50 человек в день

Как рассказал журналистам волонтер Никита Павликов, который москвичам больше узнать о контрактной службе в Вооруженных силах, жители столицы разного возраста активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы.

Павликов напомнил, что с 3 апреля волонтеры молодежного сообщества Москвы принимают участие в кампании по информированию граждан по возможности контрактной службы и помогают в работе центру отбора на военную службу по контракту.

"Людей подходит примерно по 50 человек в день, возраста от 30 до 50 лет, бывают и те, кто от 18 до 20 лет, бывают и те, кто постарше, но мы информируем о том, что есть определенный возраст и они не подходят", - добавил волонтер.

В Москве 3 апреля открылся Единый пункт отбора на контрактную службу по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Обратиться туда как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. Необходимо взять с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. С заполнением документов и прохождением медицинской комиссии помогут волонтеры.

Дополнительная информация представлена здесь.

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