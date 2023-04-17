МИД: США несут ответственность за обострение на Корейском полуострове

Представители Российской Федерации и Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В понедельник, 17 апреля, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и специальный представитель КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили обострение между Пхеньяном и Сеулом.

"Стороны согласились с тем, что ответственность за нынешнее обострение лежит на Вашингтоне и его союзниках, которые вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия", - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что вопреки этому Соединенные Штаты наращивают в регионе масштабные военные учения, которые носят провокационный характер.

Руденко и Сяомин подчеркнули, что для решения проблем Северо-Восточной Азии необходимо поддерживать совместную работу России и Китая на данном направлении.

"Подчеркнута необходимость сосредоточить усилия вовлеченных сторон", - заявили в российском МИДе.

Ранее Лю Сяомин в интервью агентству Франс Пресс заявил, что Соединенные Штаты пользуются напряженной ситуацией на Корейском полуострове для формирования альянса против Китайской Народной Республики.

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