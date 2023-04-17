Посол США посетила Гершковича в СИЗО

Линн Трейси заявила, что арестованный журналист чувствует себя хорошо

В понедельник, 17 апреля, американский посол в России Линн Трейси посетила в СИЗО Лефортово арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом Трейси сообщила в одной из социальных сетей.

"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана", - заявила дипломат.

Журналиста, работавшего в московском бюро Wall Street Journal, задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Об этом ФСБ объявило 30 марта. В тот же день Гершкович был отправлен в СИЗО до конца мая.

По версии следствия, Гершкович собирал данные об одном из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 276 УК ("Шпионаж"). Гершковичу может грозить до 20 лет лишения свободы.

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