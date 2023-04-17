Собянин: в Москве создана мобильная группировка пожарных, спасателей и специалистов городских служб

Используются новейшие образцы спецтехники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о создании в столице сводной мобильной группировки, в состав которой вошли спасатели, пожарные и специалисты городских служб.

"В ней 6 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц спецтехники, в том числе ее новейшие образцы", - уточнил глава города.

По его словам, уникальность группировки - во входящих в ее состав 25 мобильных отрядах из специалистов коммунальных и инженерных предприятий городского хозяйства. Как добавил мэр, они регулярно проходят обучение и готовы быстро реагировать наравне с профессиональными пожарными и спасателями.

Кроме того, в состав группировки включены группа управления, связи и обеспечения работы штаба, а также отряд высокопроходимой техники, авиационный, инженерный и насосно-рукавный отряды, группы мониторинга и прогнозирования, группа медицинского обеспечения.

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