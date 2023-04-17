Трехкратная чемпионка России по гандболу умерла в возрасте 29 лет

Печальную новость о смерти Виктории Дивак сообщила пресс-служба Федерации гандбола России

На 30-м году жизни не стало разыгрывающей гандбольной команды "Астраханочка" Виктории Дивак.

"Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак", - говорится в сообщении Федерации гандбола.

Виктория Дивак трижды становилась чемпионкой России в составе "Динамо-Синара". В составе юниорской сборной России гандболистка выигрывала чемпионат Европы 2009 года. Выступая за белорусский "Гомель" Дивак стала чемпионкой Белоруссии. За "Астраханочку" Виктория выступала с 2021 года.

О причинах смерти спортсменки не сообщается.

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