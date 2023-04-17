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Растет число желающих поступить на службу по контракту в российскую армию

22:04
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Только в Москве ежедневно принимают от 100 до 150 человек

В едином Центре отбора на контрактную службу, который совсем недавно открылся в Москве, продумано все до мельчайших деталей. Здесь люди заполняют анкеты, тут сдают документы, этажом выше - работают медики и психологи. Ежедневно собеседование проходят сотни людей, изъявивших желание пойти на военную службу по контракту.

Москвичи активно интересуются возможностью контрактной службы в войсках
Волонтёры помогают пришедшим на пункт отбора на контрактную службу с заполнением документов

"Все в порядке электронной очереди. Все всё видят. Все всё понимают. Нигде стоять не нужно. У нас очень много залов ожидания, где можно комфортно расположиться и ожидать своей очереди", - рассказал волонтер Александр Ксенофонтов.

В Центре отбора можно попить кофе или поупражняться в управлении FPV-дроном. Крайне востребованный навык в зоне СВО. О том, что подошла очередь, известит табло и звуковой помощник. Все как в обычном МФЦ, удобство которых давно уже оценила вся страна. А теперь вот тестирует и армия.

Никакой лишней бюрократии - подать документы, пройти медкомиссию, получить зарплатные карты и решить проблемы с долгами теперь можно в одном здании. Если возникли вопросы - на помощь придет волонтер. Подскажет, как заполнить документы. Направит добровольцев, которые идут сюда нескончаемым потоком. Многие из них имеют боевой опыт.

"Я проходил чеченскую службу. Вторую компанию. В 2006-м году в Чеченской республике служил", - сообщил один из добровольцев.

Но есть и те, кто даже не служил в армии. Алексей Трубников из Каширы как раз из их числа.

"Я доброволец. Ждал повестки. Повестка не пришла. И вот я здесь", - говорит он.

Тут и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Причем даже простыми солдатами. Внести свой вклад в защиту Родины.

"Я просто искал это. Чтобы пойти на военную службу. Я офицер запаса. Ну, пока еще силы есть, я думаю, пригожусь", - отметил еще один доброволец.

Берут, конечно, далеко не всех. Отбор идет жесткий. Все же это регулярная армия. Оттого и список льгот, которые военнослужащий получает после заключения контракта, крайне внушителен.

"Когда человек приходит и заключает контракт, он сразу ставит его в особые условия государственной защиты по всем направлениям", - указал Вячеслав Бочаров, Герой России, офицер Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО ему положено денежное довольствие - от 40 до 50 тысяч. Если же контрактник имеет московскую прописку, к этой сумме добавляется еще 50 тысяч, которые выплачивает столичная мэрия. Иногородним предоставляется гостиница.

После прибытия в зону специальной военной операции цифры возрастают кратно. К денежному довольствию прибавляются дополнительные выплаты от 120 до 240 тысяч. Таким образом, общая зарплата контрактника будет составлять от 210 до 340 тысяч рублей в месяц.

"Кроме всего прочего, контрактная служба при достаточно длительном сроке пребывания контрактника на военной службе позволяет ему получить возможность обрести жилье через ипотеку, которая выплачивается. Ну и ряд других благ", - объяснил Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Речь идет прежде всего о внушительном пакете льгот, если у человека, заключившего контракт, есть дети. Их зачислят в любую школу или детский сад Москвы независимо от регистрации по месту жительства. Питание, продленку и кружки оплатит город. Он же поможет с уходом за пожилыми родственниками, оплатой ЖКХ и зачислением на бюджетные места в лучшие учебные заведения близких родственников военнослужащего. Помимо этого, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет дополнительно выплачиваться около 19 тысяч в месяц.

Впрочем, для большинства из тех, кто приходит заключать контракт, льготы и деньги далеко не на первом месте. В армию они идут по другим причинам.

"Я как христианин смотрю, что сейчас творится на Украине с церковью. Не могу мимо этого проходить. Вот, собственно, это и подвигло", - рассказал доброволец.

Народная артистка России Алена Яковлева хорошо понимает то, о чем говорят добровольцы. Она бывала в Донбассе. Разговаривала с людьми, которых восемь лет пытались уничтожить на родной земле. Теперь же им на помощь пришла Россия в лице вот этих мужиков, которых артистка приехала поддержать.

"Наверное, это не радостное событие в их жизни. Скажем честно. Но они должны понимать, что эта такая подпорка всем. Что есть люди. Есть мужчины, которые идут защищать свою страну и нас. И я действительно всем им очень благодарна", - заявила Яковлева.

А это уже сам момент отправки контрактников к местам несения службы. Там им выдадут все необходимое. Также бойцы пройдут обучение. Кому-то нужно восстановить прежние навыки. Кому-то обрести новую профессию - Родину защищать. Освоить ее может каждый. Набор открыт. Вся информация есть на столичном портале mos.ru, "Госуслугах" или на сайте единого Центра поддержки участников СВО и их семей.

Кроме того, получить все данные жители столичного региона смогут, позвонить на единый номер 117. Добровольцам, не имеющим российского гражданства, необходимо обратиться в многофункциональный миграционный центр города Москвы.

Александр Панюшкин, Юрий Ламзин, Илья Литвин, Валерия Дзгоева, Владимир Хуртин, "ТВ Центр"

Александр Панюшкин, "ТВ Центр" Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Единый пункт отбора на военную службу по контракту
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
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