Растет число желающих поступить на службу по контракту в российскую армию

Только в Москве ежедневно принимают от 100 до 150 человек

В едином Центре отбора на контрактную службу, который совсем недавно открылся в Москве, продумано все до мельчайших деталей. Здесь люди заполняют анкеты, тут сдают документы, этажом выше - работают медики и психологи. Ежедневно собеседование проходят сотни людей, изъявивших желание пойти на военную службу по контракту.

"Все в порядке электронной очереди. Все всё видят. Все всё понимают. Нигде стоять не нужно. У нас очень много залов ожидания, где можно комфортно расположиться и ожидать своей очереди", - рассказал волонтер Александр Ксенофонтов.

В Центре отбора можно попить кофе или поупражняться в управлении FPV-дроном. Крайне востребованный навык в зоне СВО. О том, что подошла очередь, известит табло и звуковой помощник. Все как в обычном МФЦ, удобство которых давно уже оценила вся страна. А теперь вот тестирует и армия.

Никакой лишней бюрократии - подать документы, пройти медкомиссию, получить зарплатные карты и решить проблемы с долгами теперь можно в одном здании. Если возникли вопросы - на помощь придет волонтер. Подскажет, как заполнить документы. Направит добровольцев, которые идут сюда нескончаемым потоком. Многие из них имеют боевой опыт.

"Я проходил чеченскую службу. Вторую компанию. В 2006-м году в Чеченской республике служил", - сообщил один из добровольцев.

Но есть и те, кто даже не служил в армии. Алексей Трубников из Каширы как раз из их числа.

"Я доброволец. Ждал повестки. Повестка не пришла. И вот я здесь", - говорит он.

Тут и рядовые, и офицеры запаса, готовые снова встать в строй. Причем даже простыми солдатами. Внести свой вклад в защиту Родины.

"Я просто искал это. Чтобы пойти на военную службу. Я офицер запаса. Ну, пока еще силы есть, я думаю, пригожусь", - отметил еще один доброволец.

Берут, конечно, далеко не всех. Отбор идет жесткий. Все же это регулярная армия. Оттого и список льгот, которые военнослужащий получает после заключения контракта, крайне внушителен.

"Когда человек приходит и заключает контракт, он сразу ставит его в особые условия государственной защиты по всем направлениям", - указал Вячеслав Бочаров, Герой России, офицер Управления "В" Центра специального назначения ФСБ.

При заключении контракта военнослужащий получает единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО ему положено денежное довольствие - от 40 до 50 тысяч. Если же контрактник имеет московскую прописку, к этой сумме добавляется еще 50 тысяч, которые выплачивает столичная мэрия. Иногородним предоставляется гостиница.

После прибытия в зону специальной военной операции цифры возрастают кратно. К денежному довольствию прибавляются дополнительные выплаты от 120 до 240 тысяч. Таким образом, общая зарплата контрактника будет составлять от 210 до 340 тысяч рублей в месяц.

"Кроме всего прочего, контрактная служба при достаточно длительном сроке пребывания контрактника на военной службе позволяет ему получить возможность обрести жилье через ипотеку, которая выплачивается. Ну и ряд других благ", - объяснил Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Речь идет прежде всего о внушительном пакете льгот, если у человека, заключившего контракт, есть дети. Их зачислят в любую школу или детский сад Москвы независимо от регистрации по месту жительства. Питание, продленку и кружки оплатит город. Он же поможет с уходом за пожилыми родственниками, оплатой ЖКХ и зачислением на бюджетные места в лучшие учебные заведения близких родственников военнослужащего. Помимо этого, на каждого несовершеннолетнего ребенка будет дополнительно выплачиваться около 19 тысяч в месяц.

Впрочем, для большинства из тех, кто приходит заключать контракт, льготы и деньги далеко не на первом месте. В армию они идут по другим причинам.

"Я как христианин смотрю, что сейчас творится на Украине с церковью. Не могу мимо этого проходить. Вот, собственно, это и подвигло", - рассказал доброволец.

Народная артистка России Алена Яковлева хорошо понимает то, о чем говорят добровольцы. Она бывала в Донбассе. Разговаривала с людьми, которых восемь лет пытались уничтожить на родной земле. Теперь же им на помощь пришла Россия в лице вот этих мужиков, которых артистка приехала поддержать.

"Наверное, это не радостное событие в их жизни. Скажем честно. Но они должны понимать, что эта такая подпорка всем. Что есть люди. Есть мужчины, которые идут защищать свою страну и нас. И я действительно всем им очень благодарна", - заявила Яковлева.

А это уже сам момент отправки контрактников к местам несения службы. Там им выдадут все необходимое. Также бойцы пройдут обучение. Кому-то нужно восстановить прежние навыки. Кому-то обрести новую профессию - Родину защищать. Освоить ее может каждый. Набор открыт. Вся информация есть на столичном портале mos.ru, "Госуслугах" или на сайте единого Центра поддержки участников СВО и их семей.

Кроме того, получить все данные жители столичного региона смогут, позвонить на единый номер 117. Добровольцам, не имеющим российского гражданства, необходимо обратиться в многофункциональный миграционный центр города Москвы.

Александр Панюшкин, Юрий Ламзин, Илья Литвин, Валерия Дзгоева, Владимир Хуртин, "ТВ Центр"