В Оренбурге подготовили радикальное решение вопроса бездомных животных

Бродячие псы загрызли местного мальчика

Оренбург. Местные жители несут красные гвоздики в память о восьмилетнем Максиме. Второклассника, гулявшего на территории гаражного кооператива, насмерть загрызла стая бездомных собак. Эта свора псов в буквальном смысле не дает прохода людям. Родители вынуждены каждое утро провожать своих детей в школу, которая находится неподалеку, и забирать после уроков.

Ровно год назад почти на этом же месте стая атаковала 13-летнюю девочку. Школьница сильно пострадала. Не боятся агрессивные собаки нападать и на взрослых.

"Женщина пожилая у нас зимой. Свалили женщину, вся стая. Она этой палкой отбрыкивалась, откидывалась. Они могли ее тоже загрызть. Тоже могла быть трагедия. Другая мама с ребенком пошла вечером в магазин после работы. Она дойти домой не смогла. Она все продукты покидала на улице, чтобы от них каким-то образом себя спасти с ребенком", - рассказывают местные.

По факту гибели ребенка возбуждено два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Оренбурга.

Только по официальным данным, на улицах города - более 10 тысяч бездомных собак. А вот муниципального приюта для таких животных в городе нет. Отловом и передержкой занимается автономная некоммерческая организация. По федеральному закону, эвтаназия бродячих собак запрещена. Их стерилизуют, чипируют и отпускают в среду обитания. Правда, есть важный нюанс.

"В Оренбурге из приютов просто выкидывали тех собак, которых оттуда выпускать ни в коем случае было нельзя. У нас сегодня по федеральному закону регионы имеют право пожизненного содержания собак в приютах бездомных. А в отношении агрессивных животных это не право, а обязанность - не имеет права агрессивная собака быть выпущенной", - объяснил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Собак, которые убили Максима, специалисты забрали, но только четырех из семи. Остальные уже были с бирками. По закону изымать таких животных из привычной среды обитания нельзя. Через 3 недели вся стая будет в сборе. И гарантии, что она не нападет снова, конечно, нет.

"Любая стая, даже из добрых собак, она потенциально опасна. То есть собаки не должны сбиваться в стаи. Стерилизация и выпуск не предполагают, что собака будет сытая, что у нее будет домик, что она будет привита через год от бешенства. И это не гарантия того, что стерильные собаки не будут собираться в стаи", - указала Татьяна Романова, руководитель АНО "Мы нашли вам друга".

Власти Оренбургской области решили обратиться к федеральным властям с просьбой изменить закон о бездомных животных, чтобы получить возможность регулировать их численность. Ну а пока жителям города остается лишь запасаться палками для самообороны и надеяться на удачу.

Оксана Фомичева, Егор Миронов, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"