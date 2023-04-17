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Мишустин объяснил, как обеспечить продовольственную безопасность

22:38
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Все необходимое для этого должно создаваться в России

Новые меры поддержки отечественных предприятий позволят устранить зависимость отечественной экономики от поставщиков из недружественных стран. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр"

Среди системных решений он отметил промышленную ипотеку и лизинг. Речь шла и о специальном реестре. В него войдут проекты, связанные с разработкой медицинских препаратов и оборудования, беспилотной авиа- и автомобильной техники, а также программного обеспечения. Именно эти сферы могут рассчитывать на особый подход банков и низкие ставки по кредитам. В результате перспективные отрасли получат на свое развитие до 10 триллионов рублей дополнительного финансирования.

Также на совещании речь шла о помощи предприятиям, которые занимаются научными и конструкторскими разработками и производят критически важную продукцию.

"Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России. Мы дополняем перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Теперь в него войдут еще 10 структур и сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологии. Их экспертная оценка поможет ускорить выпуск такой востребованной в отрасли продукции, как масла, различные биодобавки, промышленные кислоты, глицерин, ветеринарные вакцины, разлагаемый биопластик для упаковки", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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