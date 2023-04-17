Минцифры: Оснований для рассылки повесток через "Госуслуги" нет

В министерстве подчеркнули, что способы направления повесток должно установить отдельным актом правительство России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что сейчас нет оснований для рассылки повесток призывникам через портал "Госуслуги". Об этом ведомство заявило на своем официальном сайте.

"В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через Госуслуги, - говорится в сообщении.

Минцифры также отметило, что правительство должно установить способы направления повесток. Для этого нужен отдельный акт, который еще не принят.

В ведомстве подчеркнули, что "в явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан".

При этом в понедельник, 17 апреля, военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил в интервью газете "Московский Комсомолец", что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги", по sms и телефону начнется в весенний призыв.

"Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуг", через смс-сообщения и в телефонном режиме", - сказал Локтев.

По его словам, первая отправка столичных новобранцев в войска состоится 20 апреля.

Согласно указу Владимира Путина, на срочную службу будут призваны 147 тысяч граждан.

Закон о цифровизации воинского учета был подписан президентом России 14 апреля. Традиционные бумажные повестки будут дублироваться электронными. И, в частности, будут рассылаться через "Госуслуги". Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на соответствующем информационном ресурсе, а также в реестре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"