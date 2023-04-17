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Германия предложила ЕК ввести санкции против российской ядерной энергетики

19:52
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Предполагается внести эти ограничений в 11-й пакет европейских рестрикций

Власти Германии заявили Еврокомиссии о необходимости ввести ограничения против российской ядерной энергетики.
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"Федеральное правительство в контактах с ЕК выступило в поддержку того, чтобы включить в санкции сектор гражданской ядерной энергетики. Она должна быть частью следующего санкционного пакета", - приводите "Интерфакс" сообщение немецкое министерство экономики.

Предполагается, что рестрикции будут включены в 11-й пакет европейских санкций.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек назван недопустимым, что эта отрасль до сих пор оставалась вне действия рестрикций. Вместе с тем данный шаг потребовал бы одобрения от всех-стран членов ЕС.

Прежде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто побывал с визитом в Москве и провел переговоры с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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