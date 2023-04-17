Лавров указал на заинтересованность России в завершении украинского конфликта

Глава МИД провел переговоры с бразильским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии, что Москва заинтересована в развитии взаимодействия с Бразилией в использовании мирного атома, космической сфере, сельском хозяйстве, передает ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, страны наметили график восстановления работы двусторонних институтов.

Как уточнил Лавров, Москва благодарит за понимание Бразилией причин происходящего на Украине и готовность внести вклад в урегулирование ситуации.

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия поддерживает заявку Бразилии на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Глава МИД Бразилии получил приглашение посетить Россию в удобное время.

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