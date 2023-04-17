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Лавров указал на заинтересованность России в завершении украинского конфликта

20:36
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Глава МИД провел переговоры с бразильским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Бразилии, что Москва заинтересована в развитии взаимодействия с Бразилией в использовании мирного атома, космической сфере, сельском хозяйстве, передает ТАСС.

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, страны наметили график восстановления работы двусторонних институтов.

Как уточнил Лавров, Москва благодарит за понимание Бразилией причин происходящего на Украине и готовность внести вклад в урегулирование ситуации.

Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился, подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Россия поддерживает заявку Бразилии на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Глава МИД Бразилии получил приглашение посетить Россию в удобное время.

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