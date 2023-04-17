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Штаты обеспокоены ударами ВСУ внутри России

20:58
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Пентагон опасается, что применение украинской армией вооружений, поставленных США, внутри России может превратить конфликт в третью мировую войну

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол выразил беспокойство из-за того, что вооруженные силы Украины применяют поставленное им американское оружие для нанесения ударов по территории России. Об этом он заявил в понедельник, 17 апреля, в интервью американскому журналу Foreign Policy.

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По словам Кола, Штаты не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт, и в том, чтобы он перерос в третью мировую войну.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России", - заявил Колин Кол.

Представитель Пентагона также отметил, что боевые действия между Россией и Украиной будут идти еще несколько месяцев как минимум.

"Думаю, скорее всего, вы увидите интенсивные боевые действия в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны, как вы понимаете, борются за достижение преимущества на поле боя", - сказал он.

В последнее время Киев активно "рекламирует" готовящееся контрнаступление, но, как пишут западные СМИ, даже кураторы украинских властей в США сильно сомневаются в успехе ВСУ.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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