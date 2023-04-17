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Попытка незаконного пересечения границы Брянской области обернулась провалом

21:52
  • понедельник
  • 17 апреля 2023

Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которую создали военнослужащие Вооруженных сил России

Со стороны Украины была предпринята попытка незаконно пересечь Брянскую область. Нарушитель погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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"В районе села Запесочье Погарского района со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы", - написал он.

По словам Богомаза, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС России.

Губернатор добавил, что защитная линия была сооружена для обеспечения безопасности жителей приграничных с Украиной населенных пунктов.

Ранее Министерство обороны России раскрыло детали попытки украинской диверсии в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Диверсионная группа понесла потери и отступила. Потерь среди российских военнослужащих не было.

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