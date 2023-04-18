При этом журнал "Тайм" даже помещал его на обложку

Кто вы, самые влиятельные люди мира? На что влияете сегодня? Американский журнал "Тайм" любит регулярно составлять списки людей, которые влияют на судьбу планеты. За пределами Америки большая часть этих персонажей неизвестна. Но Америка приучила своих граждан к тому, что мир должен интересоваться теми, кто интересен им.

Иной взгляд: портал "Статиста" опубликовал опрос американцев, чтобы выяснить, кого из влиятельных людей они действительно знают, и кто им нравится. Так появилась статистка с интересным заголовком-вопросом. Рейтинг мировых лидеров: "Всемирно известные злодеи?" Вот те раз! В первой тройке самых узнаваемых политиков - Джо Байден, Владимир Путин и Си Цзиньпин. В самом конце списка оказался Олаф Шольц. Владимира Зеленского американцы, похоже, или не знают, или не считают политиком.

А ведь "Тайм" помещал его на обложку; в этом году в список 100 влиятельных людей между Дженифер Кулидж и Дрю Бэрримор затесалась супруга нашего героя. Кстати, по какому-то недоразумению в список "Тайм" угодил и Олаф Шольц, канцлер, который после взрыва "Северных потоков" лебезил перед Джо Байденом и не задал ему ни одного вопроса по поводу терактов на газопроводе. На что влияют эти влиятельные люди? Опрос американцев показал, что они лучше знают Нарендру Моди, Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Саудовской Аравии Моххамеда бин Сальмана, чем какого-то там Шольца. А Зеленский вообще забыт?

К Зеленскому кто только не ездил в Киев, кто только не поддерживал! И политики, и звёзды разного калибра. Бен Стиллер, Шон Пен, Анджелина Джоли, Борис Джонсон... он давно перешел в категорию артистов. Но вот американское издание The Hill обвинило звёзд в саморекламе на горячей теме:

"Кого представляют голливудские звёзды? Если вы подумаете об этом, то поймёте: они представляют только самих себя, потому что они жаждут общественного признания, чтобы прославить себя как "бренд".

Эти визиты артистов к Зеленскому пытаются подавать чуть ли не как встречу по зову сердца, вот все бросились его поддерживать. Но на зарубежных порталах среди читателей это шоу поддержки не находит.

А уж когда артист не на своём месте - в действительности всё не так, как на самом деле.

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