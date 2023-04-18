Востоковед Лузянин рассказал о противостоянии Китая и США

Вашингтон решил предпринять атаку по технологическому сектору

Пекин укрепляет связи с Москвой, принимает европейских лидеров, но демонстративно избегает контактов с Вашингтоном. Как выстроены сегодня приоритеты китайской внешней политики? Может ли противостояние КНР и США привести к серьёзному конфликту? И какой сигнал должен дать Западу визит в Россию министра обороны Китая?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики востоковед Сергей Лузянин.

"Действительно Вашингтон решил предпринять атаку по технологическому сектору и другим торгово-экономическим связям. Главное то, что между США и Китаем до сих пор нет ни нормальных военно-технических каналов связи, ни дипломатических", - отметил он.

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