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Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ из РСЗО "Торнадо"

08:42
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Российские комплексы отличает дальнобойность и мобильность

Новые кадры от нашего Минобороны. Российские военные нанесли удары по объектам украинских неонацистов из реактивных систем залпового огня "Торнадо".
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Расчёты РСЗО успешно уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и средства противовоздушной обороны, которые находятся на расстоянии до 120 километров.

ВСУ ведут настоящую охоту на эти российские комплексы, но учитывая дальнобойность и мобильность "Торнадо-С", шансы украинских радикалов стремятся к нулю. Российские военные постоянно меняют позиции и готовы к боевой работе в любое время дня и ночи.

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