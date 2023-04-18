Президент заслушал доклады военачальников

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщают российские информагентства.

Как уточняется, президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

5 апреля Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и инфраструктуры в новых регионах. В марте президент посетил Мариуполь. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки в знаковых местах.

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