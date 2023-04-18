ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетил штаб группировки войск "Днепр"

07:46
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Президент заслушал доклады военачальников

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщают российские информагентства.

Как уточняется, президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

5 апреля Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности и инфраструктуры в новых регионах. В марте президент посетил Мариуполь. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки в знаковых местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.