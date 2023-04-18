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В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации

08:44
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Отличились рядовой Максим Лебедев и подполковник Павел Варлаков

Новые данные о мужестве и героизме наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Подразделение рядового Максима Лебедева подверглось массированному миномётному удару с позиций ВСУ. На дизельной электростанции возник пожар, в результате которого были обесточены командный пункт и узел связи. Максим, несмотря на постоянные обстрелы, выдвинулся к технике, которая вышла из строя, и в кратчайшие сроки восстановил её работоспособность.

Подразделение под командованием подполковника Павла Варлакова обеспечивало огневую поддержку наших мотострелков, ведущих наступление на одном из стратегически важных направлений. Павел лично корректировал огонь артиллерии. Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям подчинённых подполковника Варлакова было уничтожено 5 БМП и до 30 неонацистов.

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