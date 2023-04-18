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Во Франции после обращения Макрона прошли "марши пустых кастрюль"

08:46
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Тысячи жителей вышли на улицы

Во Франции - очередная волна протестов. Тысячи манифестантов вышли на улицы городов после телевизионного обращения президента Макрона, сообщает "ТВ Центр".
Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста

Глава Пятой республики заявил, что изменения в законодательстве, которые предусматривают повышение пенсионного возраста, вступят в силу уже этой осенью.

В знак протеста манифестанты устроили "марш пустых кастрюль". В Париже люди переворачивали и поджигали мусорные баки. В Лионе полыхало здание полицейского участка, а в Страсбурге напали на автомобиль комиссара. Правоохранителей повсюду обстреливали с помощью фейерверков, для разгона собравшихся полицейские применили слезоточивый газ.

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