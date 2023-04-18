Кремль опубликовал кадры поездки Путина в штаб группировки "Днепр"

Президент прибыл туда на вертолете

Владимир Путин во вторник посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. На кадрах, которые распространил Кремль, видно, что президент прибыл в регион на вертолете, а после отправился в штаб на автомобиле.

В штабе президента встретил командующий группировки войск "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Открывая совещание в штабе, Путин отметил, что работать будут "коротко, но конкретно", чтобы не отвлекать военных от прямых обязанностей.

Также президент поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая ранее принадлежала, по словам президента, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

Кроме того, Владимир Путин посетил штаб национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республики. Там глава государства заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина об обстановке на этом направлении.

Это уже второе публичное посещение президентом зоны специальной военной операции и новых регионов. В середине марта Владимир Путин приезжал в Мариуполь. Там президент посмотрел на ход восстановления города и пообщался с местными жителями.

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