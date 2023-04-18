Собянин: Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом

Сейчас библиотеку тестируют городские IT-специалисты

Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом - Mos.Hub. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, необходимо развивать собственные системы и платформы, которые нельзя отключить "по одному щелчку". При этом у столицы нет планов отказываться от сотрудничества с зарубежными коллегами.

"Более 10 лет назад правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код программного обеспечения городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. Сегодня мы делаем следующий шаг - запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub", - написал Собянин.

Сейчас библиотеку тестируют городские IT-специалисты. Уже скоро все желающие смогут использовать готовые решения с Mos.Hub вместо того, чтобы разрабатывать с нуля собственные продукты. Также с помощью сервиса можно проверить код на ошибки и наличие вредоносных компонентов.

Мэр добавил, что столичные власти в ближайшие годы планируют полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это, по словам Собянина, ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей. Кроме того, это сохранит конкурентоспособность российских разработчиков независимо от решений Запада.

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