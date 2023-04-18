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Путин сделал ценный подарок военным во время посещения штаба "Днепр"

11:38
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Это копия иконы Спаса Нерукотворного

Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и национальной гвардии "Восток". Заслушал доклады командиров, обсудил ситуации на херсонском и запорожском направлениях, а также обстановку в Луганской республике. Как сообщила пресс-служба Кремля, поездки заранее не готовили.

На херсонское направление Владимир Путин прибыл на вертолете Ми-8. Короткое приветствие прямо около трапа. И вот кортеж главы государства перемещается в штаб группировки войск "Днепр".

Олега Макаревича Владимир Путин приветствовал лично, пожав ему руку. И сразу переход в штаб, где главу государства уже ждет высший офицерский состав.

Совещанию глава государства сразу задает настрой. Церемонии не нужны, дает понять президент. Давайте к делу. "Работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно, мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, просил бы начать доклад с ситуации на херсонском направлении, затем на запорожском", - отметил Путин.

В пресс-службе президента уточнили - одним из основных докладчиков был командующий Воздушно-десантных войск Михаил Теплинский. Детали по обстановке в зоне специальной военной операции остались за кадром. Совещание проходило в закрытом режиме. А по окончании Владимир Путин сделал военным ценный подарок.

"Одна из святынь Вооруженных сил, икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны Российской армии в девятнадцатом веке", - сказал Путин.

Это копия иконы Спаса Нерукотворного. Президент бережно достал ее из бархатного футляра. Сам открыл створки. Внутри в золоченом окладе - канонический лик Христа. Таким в старину Иисуса изображали на знаменах русского воинства. Это, говорит президент, российским военным, к Пасхе. Владимир Путин прощается с командирами. В зоне СВО его ждет еще одна встреча.

Через минуты борт президента снова в воздухе. Курс на север, в Луганскую республику. По дороге со взлетной площадки Владимир Путин из окна машины осмотрел место стоянки боевых самолетов. И во, уже без галстука, в пиджаке и водолазке, входит в штаб Национальной гвардии "Восток".

Совещание в буквальном смысле проходит оперативно. Доклады по ситуации, судя по кадрам, президент, как говорят в таких случаях, заслушивает на ногах. Детали тоже не разглашаются. В пресс-службе главы государства подчеркнули - эта поездка Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую республику не готовилась заранее. А сам визит - уже второй за последний месяц. 19 марта Верховный главнокомандующий посетил Мариуполь.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
Владимир Путин посетил штаба группировки войск "Днепр"
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