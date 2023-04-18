Путин сделал ценный подарок военным во время посещения штаба "Днепр"

Это копия иконы Спаса Нерукотворного

Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и национальной гвардии "Восток". Заслушал доклады командиров, обсудил ситуации на херсонском и запорожском направлениях, а также обстановку в Луганской республике. Как сообщила пресс-служба Кремля, поездки заранее не готовили.

На херсонское направление Владимир Путин прибыл на вертолете Ми-8. Короткое приветствие прямо около трапа. И вот кортеж главы государства перемещается в штаб группировки войск "Днепр".

Олега Макаревича Владимир Путин приветствовал лично, пожав ему руку. И сразу переход в штаб, где главу государства уже ждет высший офицерский состав.

Совещанию глава государства сразу задает настрой. Церемонии не нужны, дает понять президент. Давайте к делу. "Работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно, мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, просил бы начать доклад с ситуации на херсонском направлении, затем на запорожском", - отметил Путин.

В пресс-службе президента уточнили - одним из основных докладчиков был командующий Воздушно-десантных войск Михаил Теплинский. Детали по обстановке в зоне специальной военной операции остались за кадром. Совещание проходило в закрытом режиме. А по окончании Владимир Путин сделал военным ценный подарок.

"Одна из святынь Вооруженных сил, икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны Российской армии в девятнадцатом веке", - сказал Путин.

Это копия иконы Спаса Нерукотворного. Президент бережно достал ее из бархатного футляра. Сам открыл створки. Внутри в золоченом окладе - канонический лик Христа. Таким в старину Иисуса изображали на знаменах русского воинства. Это, говорит президент, российским военным, к Пасхе. Владимир Путин прощается с командирами. В зоне СВО его ждет еще одна встреча.

Через минуты борт президента снова в воздухе. Курс на север, в Луганскую республику. По дороге со взлетной площадки Владимир Путин из окна машины осмотрел место стоянки боевых самолетов. И во, уже без галстука, в пиджаке и водолазке, входит в штаб Национальной гвардии "Восток".

Совещание в буквальном смысле проходит оперативно. Доклады по ситуации, судя по кадрам, президент, как говорят в таких случаях, заслушивает на ногах. Детали тоже не разглашаются. В пресс-службе главы государства подчеркнули - эта поездка Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую республику не готовилась заранее. А сам визит - уже второй за последний месяц. 19 марта Верховный главнокомандующий посетил Мариуполь.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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