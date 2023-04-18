Визит Лаврова в страны Латинской Америки вызвал истерику в США

Это очередной политический провал Байдена

Украине грозит новый "майдан" после завершения российской специальной военной операции. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинских чиновников, которые видят причину грядущего госпереворота в "авторитарных замашках Зеленского", коррупции и финансовых махинациях киевских властей.

Латиноамериканское турне главы российского МИДа вызвало в Вашингтоне истерику. Сергея Лаврова уже ждут в Венесуэле, Никарагуа и Кубе. Пока он в Бразилии, где ему оказали теплый прием. Обсуждают многополярное сотрудничество. Издание American Thinker задается резонным вопросом – а почему ничего этого раньше не сделал Байден?

"Пока администрация Байдена отказывается от доктрины Монро, Россия и Китай делают все возможное, чтобы нарастить свое влияние в Латинской Америке. Теперь, конечно, страны, которые посетит Лавров, станут легкой добычей для русских, поскольку отношения с ними на протяжении многих лет были стабильно хорошими", - пишут СМИ.

Это очередной политический провал Байдена, говорят СМИ. Из колеи выбил американских чиновников и недавний визит в Китай президента Бразилии. А теперь еще и Владимир Путин пригласил Лулу Да Сильву приехать на Петербуржский экономический форум. Как трясет американский истеблишмент, хорошо заметно по высказываниям главного стратега Вашингтона Джона Кирби, который довольно резко отреагировал на одно из заявлений, прозвучавших в Пекине.

"Бразилия пересказывает российскую и китайскую пропаганду как попугай. Последние комментарии Бразилии о том, что Украина должна рассмотреть возможность формального присоединения Крыма в качестве мирной уступки, просто ошибочны, особенно для такой страны, как Бразилия", - заявил Кирби.

Дружба с Россией ее партнеров только крепнет, в отличие от Европейского союза, где ищут выгоду только для себя. Вот и Киев, полагаясь на западное плечо, кажется, и не заметил, как польские друзья удружили, запретив ввоз и транзит сельхозпродукции. Следом это сделала Венгрия и Словакия. Проблема с некачественным зерном из Киева давно назревала. В конце марта в продукции обнаружили сальмонеллу в гранулированных пшеничных отрубях. А до этого в зернах кукурузы и в соевом печенье. Тут еще фермеры взбунтовались. Цена на украинское зерно сильно занижена - поляки стали нести убытки. Как ни пытались Варшава и Киев договориться, им так и не удалось. В Польше заверили, что очень хотят сохранить тесные отношения с Украиной, но свои предприниматели важней.

Закон бумеранга. Телеканал CNN сам, кажется, того не понимая, опроверг все заявления Киева насчет насильно депортированных в Россию украинцев. Журналисты рассказали о жизни нескольких беженцев, уехавших в Россию, которые жалуются на преследование со стороны киевских властей.

Зато в Киеве рады американским военным, которые, по словам западных политиков, лишь перебирают бумажки в посольстве США. Конгрессмен Мэтт Гетц, опасаясь эскалации, потребовал от Пентагона дать точные данные присутствия военных на Украине, а от Байдена подробностей о запланированной помощи Киеву.

После скандального расследования известного американского журналиста Сеймура Херша, в котором он рассекретил схему наживы на конфликте украинских политиков, США готовы потратить 20 миллионов долларов на усиление контроля за американской военной помощью. Впрочем, солдаты ВСУ решили не дожидаться боевых действий, а убивать западную технику еще на этапе обкатки и обучения.

"Украинские солдаты просто въехали друг в друга. Вероятно, это было так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса. Честно говоря, я до сих пор не могу припомнить, чтобы где-то видел такое неумелое управление машиной", - рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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