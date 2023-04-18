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Во Франции накаляется обстановка из-за пенсионной реформы

11:45
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Изменения в законодательстве вступят в силу осенью

Поджоги, беспорядки и "марш пустых кастрюль". Новыми акциями протеста ответили французы на попытку Эммануэля Макрона убедить их в необходимости пенсионной реформы. Президент Пятой республики выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что изменения в законодательстве вступят в силу уже осенью.
Во Франции после обращения Макрона прошли "марши пустых кастрюль"

Полицейские фургоны - в осаде демонстрантов. Всю силу народного гнева французские правоохранители почувствовали на себе. Лион, Нант, Париж, Бордо. Противники пенсионной реформы жгут мусорные баки и полицейские участки. Пожарных не пускают к горящим зданиям. Камни и петарды - традиционное средство борьбы с непопулярными решениями властей.

Улицы заволокло едкими клубами слезоточивого газа. При разгоне толпы стражи порядка не церемонятся. Но это участников не останавливает. Очередной взрыв народного негодования спровоцировало выступление президента Макрона. В своём вечернем телеобращении он сообщил: пенсионная реформа вступит в силу уже осенью.

"Изменения необходимы, чтобы гарантировать выплату пенсий и увеличить благосостояние нации. Ваш гнев вызван разочарованием. Слишком многие недовольны тем, что не могут хорошо жить из-за роста цен на продукты и бензин. Конечно, я не могу оставаться глухим к требованию социальной справедливости", - заявил Макрон.

Убедить сограждан не получилось. Речь президента заглушил шум и треск. Своё "не верю" французы выразили "маршем пустых кастрюль". На улицы вышли тысячи человек, несмотря на предостережения местных властей. Участникам грозили штрафами и даже уголовным преследованием.

Необходимость пенсионной реформы власть объясняет просто: продолжительность жизни и количество пенсионеров растёт, а бюджет - не резиновый. На выплату пособий пожилым людям не хватает денег. Только в этом году дефицит составит 14 миллиардов евро. Зато на помощь Украине и летнюю Олимпиаду 24-го года средства почему-то нашлись. В соцсетях набирает популярность призыв бойкотировать Игры.

Профсоюзы в ответ на предложение президента встретиться и всё обсудить ответили призывом к новым забастовкам. Французов просят обеспечить рекордную массовость на первомайских демонстрациях.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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