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Организаторы "Бессмертного полка" рассказали о форматах участия в акции

11:48
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Истории о родственниках-героях можно опубликовать в своих соцсетях

Сегодня организаторы "Бессмертного полка" рассказали о новых форматах участия в акции, которые будут удобны тем, кто по каким-то причинам не сможет выйти на традиционное шествие.

В День Победы истории о родственниках-героях можно опубликовать в своих соцсетях, информация есть в базе Минобороны, где собраны 180 миллионов страниц архивных документов. Ещё один способ - разместить портрет на стекле автомобиля.

"Когда идет "Бессмертный полк", шествие, например, в Москве, миллион граждан несут портреты своих родных, близких участников войны. Но ведь Москва не стоит, сотни тысяч автомобилей, сотни тысяч людей. Но по каким-то причинам они не могут встать в шествие "Бессмертного полка", да это и нереально. И эти фотографии помогут по-другому быть причастными к "Бессмертному полку", - рассказал Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального Штаба "Бессмертного полка" России.

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Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
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