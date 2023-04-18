Коллекция Исторического музея пополнилась шедевром древнерусской живописи

Это уменьшенная копия иконы XIV века "Спас Ярое око"

Экспозиция Исторического музея пополнилась новым экспонатом - уменьшенная копия иконы XIV века "Спас Ярое око", выполненная известным художником и реставратором Николаем Подключниковым, теперь доступна для посетителей.

"Спас Ярое око" – образ, пришедший из древности, первые упоминания о нём датируются VI веком. Это оплечный лик Иисуса Христа, на котором Спаситель изображён со строгим выражением лица.

"Ярое око, потому что у него взгляд такой, если вы обратили внимание, не очень свойственный для Спасителя. Жестковатый, наверное", - пояснил Станислав Николаев, меценат, председатель совета директоров ООО "Меркатор Холдинг".

Копию старинного образа в середине XIX столетия написал Николай Подключников - художник и реставратор, который работал над иконами Успенского собора Московского Кремля. Таким образом "Спас Ярое око" имеет двойную ценность.

"В Историческом музее представлена одна из лучших коллекций, связанных с Подключниковым. А сейчас мы получили уникальный памятник - памятник научной реставрации, потому что его работа и творчество были связаны с этим", - отметил Алексей Левыкин, директор Государственного Исторического музея.

Икона попала в музей из рук Станислава Николаева - он находит, реставрирует и передаёт в экспозиции предметы искусства. То, что "Спас Ярое око" имеет особую ценность, поняли сразу.

"Сразу специалисты отметили: живопись такая-то, точная копия "Спаса Ярое око", кого-то из Успенского собора Кремля. Там было конкретно подписано митрополитом Филаретом на реставрации Успенского собора благословление сделать копию", - рассказал Станислав Николаев.

Четыре года назад Историческому музею, также в дар, меценат передал икону второй четверти XVII века "Господь Вседержитель", ещё называемую "Спас Москворецкий", утерянную почитаемую святыню. Сейчас она в соборе Василия Блаженного.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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