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Коллекция Исторического музея пополнилась шедевром древнерусской живописи

11:51
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Это уменьшенная копия иконы XIV века "Спас Ярое око"

Экспозиция Исторического музея пополнилась новым экспонатом - уменьшенная копия иконы XIV века "Спас Ярое око", выполненная известным художником и реставратором Николаем Подключниковым, теперь доступна для посетителей.

"Спас Ярое око" – образ, пришедший из древности, первые упоминания о нём датируются VI веком. Это оплечный лик Иисуса Христа, на котором Спаситель изображён со строгим выражением лица.

"Ярое око, потому что у него взгляд такой, если вы обратили внимание, не очень свойственный для Спасителя. Жестковатый, наверное", - пояснил Станислав Николаев, меценат, председатель совета директоров ООО "Меркатор Холдинг".

Копию старинного образа в середине XIX столетия написал Николай Подключников - художник и реставратор, который работал над иконами Успенского собора Московского Кремля. Таким образом "Спас Ярое око" имеет двойную ценность.

"В Историческом музее представлена одна из лучших коллекций, связанных с Подключниковым. А сейчас мы получили уникальный памятник - памятник научной реставрации, потому что его работа и творчество были связаны с этим", - отметил Алексей Левыкин, директор Государственного Исторического музея.

Икона попала в музей из рук Станислава Николаева - он находит, реставрирует и передаёт в экспозиции предметы искусства. То, что "Спас Ярое око" имеет особую ценность, поняли сразу.

"Сразу специалисты отметили: живопись такая-то, точная копия "Спаса Ярое око", кого-то из Успенского собора Кремля. Там было конкретно подписано митрополитом Филаретом на реставрации Успенского собора благословление сделать копию", - рассказал Станислав Николаев.  

Четыре года назад Историческому музею, также в дар, меценат передал икону второй четверти XVII века "Господь Вседержитель", ещё называемую "Спас Москворецкий", утерянную почитаемую святыню. Сейчас она в соборе Василия Блаженного.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Передача копии иконы "Спас Ярое око"
Исторический музей
Исторический музей
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