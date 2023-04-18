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Причиной смерти гандболистки Дивак стал несчастный случай

09:11
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Ей было 29 лет

Названа причина гибели 29-летней гандболистки, трехкратной чемпионки России Виктории Дивак. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, она погибла в результате несчастного случая.

Собеседник издания уточнил, что Дивак выпала из окна многоэтажного дома.

О смерти Виктории Дивак накануне сообщила Федерация гандбола России.

Виктории Дивак было 29 лет. Карьеру она начала в волгоградском клубе "Динамо-Синара", с которым трижды становилась чемпионкой России. С 2021 года она выступала за "Астараханочку".

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