Зрители ТВЦ собирают средства на лечение годовалого Саши Ахременко

Лечение нужно начать как можно скорее

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о годовалом Ахременко Саше из Ялты. Мальчику поставили страшный диагноз - двусторонняя ретинобластома - опухоль, поразившая глаза. Ребёнок перенёс несколько курсов химиотерапии, два переливания крови и лазерную коагуляцию, но это не дало результата. Все очаги опухоли активны, а состояние Саши ухудшается. Чтобы помочь ребёнку победить недуг и сохранить зрение, необходимо срочно начать лечение в специализированной клинике. Но стоит оно более шести миллионов рублей. У семьи, в которой работает только папа, таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

От голоса папы маленького человека одолевает буря эмоций - сначала слезы, потом много радости, потом все вместе. Но Сашенька долго грустить не умеет, и вот он снова улыбается дорогому лицу из телефона, хочет его обнять и прижимает к пухлой щечке. Из-за суперспособности этого годовалого мальчика излучать счастье дома его называют "Сашкой-улыбашкой".

В больших доверчивых серо-голубых глазах Сашеньки притаилась болезнь, из-за которой вот уже пять месяцев он живет в чужом городе и не понимает, почему врачи делают ему больно, а мама часто плачет.

"Мы узнали, что у нашего ребенка в двух глазках злокачественная опухоль, которая растет и прогрессирует. Нам сказали, что левый глаз уже поражен очень сильно", - рассказала Карина Ахременко, мама Саши.

А ведь весь первый год жизни родителей Сашеньки уверяли, что с ним все в порядке. У его мамы Карины проблемы со зрением, и она боялась, что это может быть наследственным, поэтому решила дополнительно показать сына специалистам в Москве.

"Мы зашли с улыбкой на лице и со словами, что у нас полностью здоровый ребенок и мы хотим, чтобы нам еще раз сказали об этом здесь, в Москве. Офтальмолог осмотрел Сашу, сразу началась какая-то суета и паника", - говорит Карина Ахременко.

Был собран врачебный консилиум, Сашеньку срочно обследовали и сообщили страшный диагноз - у ребенка двусторонняя ретинобластома, то есть рак сетчатки сразу обоих глаз.

"Что чувствует мама, когда ей говорят, что ее ребенок заболел онкологическим заболеванием. Мир просто остановился, жизнь разделилась на до и после. Все проблемы, которые были "до" - это не проблемы", - сказала Карина Ахременко.

Болезнь оказалась очень коварной и агрессивной - видимых проявлений не было. При этом в правом глазу обнаружился один очаг опухоли, а в левом - сразу пять. Началось тяжелое лечение - Сашенька стойко перенес четыре курса химиотерапии - огромная нагрузка на его маленький организм. Дважды его показатели крови падали до критических значений, и чтобы спасти жизнь, ребенку делали переливание. Также на опухоль воздействовали лазером, но ни на один из этих методов болезнь не отреагировала - очаги продолжают расти.

Огромная опухоль перекрывает макулу - так называемое "желтое пятно" - средоточие фоторецепторов, которые отвечают за остроту зрения. Такая сложная локализация требует особого подхода, чтобы левый глаз мог видеть. Шансы на зрение дают в клинике в Швейцарии. Там детям сохраняют глаза и зрение даже в самых сложных случаях. В клинике Сашеньку уже ждут, ведь в его ситуации лечение нужно начинать уже сейчас, но стоит оно очень дорого - больше шести миллионов рублей. Доходы семьи - это зарплата папы и декретное пособие мамы, поэтому такую сумму родителям взять негде и одним с несчастьем им не справиться.

"Молю вас, пожалуйста, нашему ребенку победить эту страшную болезнь и видеть этот прекрасный мир, в котором мы живем… Пожалуйста, помогите Птенчику, я очень вас об этом прошу", - говорит Карина.

Сейчас время работает против Сашеньки. Мальчику так важно, чтобы мир, которому он доверяет, ответил на его улыбку и подарил шанс на спасение.

Ждать Саша не может. Болезнь очень коварная - пока ни один из очагов уничтожить не удалось. Лечение нужно начать как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александра Ахременко, программа 1665

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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