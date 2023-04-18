Для московского метро закупят немецких овчарок с крепкими нервами

Собаки должны быть внимательными и легко поддаваться дрессировке

УВД на московском метрополитене планирует закупить 11 немецких овчарок. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

В требованиях указано, что собаки должны быть среднего размера, сильными, обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами и абсолютным спокойствием. Кроме того, овчарки должны быть внимательными и легко поддаваться дрессировке.

Для проверки соответствия собак к службе проведут 12 тестов, в том числе реакцию на людей в нестандартной одежде, например закутанных в белые простыни.

Получить собак УВД планирует до 29 сентября. Максимальная цена контракта - 779,6 тысячи рублей, пишет "РИА Новости".

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