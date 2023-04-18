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ЦБ готов приступить к пилотированию цифрового рубля

10:25
  • вторник
  • 18 апреля 2023

После пилота цифровой рубль предложат всем

Центробанк России готов приступить к пилотированию цифрового рубля.
ЦБ опроверг слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Об этом во вторник, 18 апреля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что пилот цифрового рубля может начаться в мае.

Цифровой рубль - это третья форма денег, помимо наличных и безналичных рублей. Такая валюта существует только в виде записи в цифровом кошельке и будет использоваться только для проведения безналичных платежей. Россияне смогут использовать цифровой рубль для переводов, оплаты товаров и в качестве способа сохранения денежных средств.

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