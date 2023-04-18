В Москве для определения места жительства призывников используют видеонаблюдение

Из года в год количество уклонистов снижается

В Москве для определения места жительства призывников используют систему видеонаблюдения. Об этом сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

Военком рассказал, что основной причиной неявки призывников в военкомат служит проживание не по месту регистрации. Это затрудняет вручение им повесток.

Кроме того, организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Аналогичную информацию передают и образовательные учреждения.

"Из года в год количество уклонистов значительно уменьшается, связано это с кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности за уклонение от призыва на военную службу, тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда", - сообщил Локтев в интервью ТАСС.

Весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля. Ожидается, что в ряды Вооруженных сил призовут 147 тысяч человек. В Москве на военную службу будут призваны более 5 тысяч человек. Почти 90% из них отправят на службу в части Западного военного округа, отметил Локтев.

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