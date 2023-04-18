В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ по делу о смерти ребенка

Проведены обыски в АНО "Мы нашли вам друга"

В Оренбурге задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации после нападения стаи собак на ребенка.

Ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Сейчас начальник управления ЖКХ содержится в ИВС. По делу также были допрошены несколько сотрудников администрации, сообщили в СКР по Оренбургской области.

Сотрудники СК также провели обыски в автономной некоммерческой организации (АНО) "Мы нашли вам друга". Изъяты документы, касающиеся отлова бездомных животных.

Трагедия произошла 16 апреля на улице Кольцевая. Стая бездобных собак насмерть загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего рядом с гаражным кооперативом.

Трое из напавших собак были с бирками, а это значит, что по действующему в России законодательству они должны жить в привычной среде обитания. Четырех непомеченных собак специалисты забрали.

Мэр города Сергей Салмин сказал, что собак пометят, стерилизуют и выпустят на волю через три недели. При этом он подчеркнул, что такой подход неэффективен.

"Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены", -заметил мэр.

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