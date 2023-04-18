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Норвежский экологический фонд Bellona признали нежелательным в России

11:06
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании

Генпрокуратура признала деятельность норвежского экологического фонда Bellona нежелательной в России.
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В ведомстве посчитали, что работа организации направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию российской внутренней и внешней политики, а также дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

Кроме того, работа фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Так, отметили в Генпрокуратуре, фонд финансирует работу некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, пытается "влиять на российское законодательство с целью его изменения", а также формирует мнение о несостоятельности природоохранной политики России.

"С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных Сил", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Международное экологическое объединение Bellona было создано в 1986 году. Штаб-квартира фонда находится в Осло.

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