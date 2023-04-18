Собянин: Новый комплекс "Динамо" станет частью единого спортивного кластера

Комплекс начнет работу уже скоро

Новый спортивно-тренировочный комплекс "Динамо" станет частью единого спортивного кластера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, комплекс начнет работу уже скоро. Его площадь – 30 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудован всем необходимым для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта.

В комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ, зал для волейбола, баскетбола и гандбола, спортивной гимнастики, единоборств. Для хоккеистов есть зал "сухой" разминки, для фигуристов - зал хореографии, а для футболистов – манеж с искусственным газоном.

Комплекс будет принимать до 570 участников и полторы тысячи зрителей.

Как рассказал Собянин, территорию вокруг комплекса благоустроили – высадили деревья и обустроили газоны.

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