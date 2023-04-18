Bloomberg узнал о новой идее Макрона по переговорам Украины и России

Они могут пройти уже этим летом

Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил мирный план переговоров России и Украины.

Как стало известно агентству Bloomberg, Париж намерен обратиться за помощью к Китаю. В частности, Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну начать работу с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю", - сообщил источник агентства.

Если все пойдет по плану, то переговоры между Россией и Украиной пройдут уже этим летом.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон унижается перед лидером КНР Си Цзиньпином, пытаясь ему угодить.

"В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си Цзинпина в задницу ", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"