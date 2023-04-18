В России с коронавирусом госпитализировали 1240 человек

Скончались 37 пациентов

За сутки в России госпитализировано 1240 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5257 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8416 человек, скончались 37 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 596 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 129. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 538 человек, в Московской области – 60.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22776383 случая заболевания, зарегистрирован 397901 летальный исход.

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