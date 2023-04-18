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Собянин: К концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

12:06
  • вторник
  • 18 апреля 2023

В прошлом году жители выбрали единое название для них

В Москве до конца года появятся четыре новых волонтерских окружных центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, их откроет ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке города.

Центры разместятся по адресам:

  • улица Братиславская, дом 15, корпус 2,
  • улица Трофимова, дом 9,
  • улица Косинская, дом 24, корпус 3,
  • улица Аэродромная, дом 6.

Центры оснастят залами для проведения мероприятий разного формата, мультимедийными пространствами, боксами для вторсырья и корма для животных в приютах.

Собянин напомнил, что в прошлом году жители через портал "Активный гражданин" выбрали название для волонтерских окружных центров – "Доброе место". В  2022 году в центрах прошло больше 260 мероприятий, в которых приняли участие свыше восьми тысяч человек. Для школьников провели 83 "добрых урока". Для животных собрали 400 килограммов корма, отметил Собянин.

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