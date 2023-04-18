Собянин: К концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

В прошлом году жители выбрали единое название для них
В Москве до конца года появятся четыре новых волонтерских окружных центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, их откроет ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке города.
Центры разместятся по адресам:
- улица Братиславская, дом 15, корпус 2,
- улица Трофимова, дом 9,
- улица Косинская, дом 24, корпус 3,
- улица Аэродромная, дом 6.
Центры оснастят залами для проведения мероприятий разного формата, мультимедийными пространствами, боксами для вторсырья и корма для животных в приютах.
Собянин напомнил, что в прошлом году жители через портал "Активный гражданин" выбрали название для волонтерских окружных центров – "Доброе место". В 2022 году в центрах прошло больше 260 мероприятий, в которых приняли участие свыше восьми тысяч человек. Для школьников провели 83 "добрых урока". Для животных собрали 400 килограммов корма, отметил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"