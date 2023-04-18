Собянин: К концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

В прошлом году жители выбрали единое название для них

В Москве до конца года появятся четыре новых волонтерских окружных центра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, их откроет ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке города.

Центры разместятся по адресам:

улица Братиславская, дом 15, корпус 2,

улица Трофимова, дом 9,

улица Косинская, дом 24, корпус 3,

улица Аэродромная, дом 6.

Центры оснастят залами для проведения мероприятий разного формата, мультимедийными пространствами, боксами для вторсырья и корма для животных в приютах.

Собянин напомнил, что в прошлом году жители через портал "Активный гражданин" выбрали название для волонтерских окружных центров – "Доброе место". В 2022 году в центрах прошло больше 260 мероприятий, в которых приняли участие свыше восьми тысяч человек. Для школьников провели 83 "добрых урока". Для животных собрали 400 килограммов корма, отметил Собянин.

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