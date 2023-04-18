В Москве стартовал образовательный форум "Ключ на старт"

Программа насыщенная

В Москве сегодня стартовал образовательный форум "Ключ на старт", который объединяет студентов, а ещё ученых преподавателей, глав крупных отраслевых предприятий и госкомпаний.

Форум проводится в рамках олимпиады "Я - профессионал", это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". На площадке в МГТУ имени Баумана участники смогут познакомиться с летчиками-космонавтами, генеральными конструкторами, известными деятелями науки.

Программа насыщенная, предусмотрено два направления - освоение космоса и "Вооружение и военная техника".

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