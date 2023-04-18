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В Москве стартовал образовательный форум "Ключ на старт"

14:51
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Программа насыщенная

В Москве сегодня стартовал образовательный форум "Ключ на старт", который объединяет студентов, а ещё ученых преподавателей, глав крупных отраслевых предприятий и госкомпаний.

Форум проводится в рамках олимпиады "Я - профессионал", это один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". На площадке в МГТУ имени Баумана участники смогут познакомиться с летчиками-космонавтами, генеральными конструкторами, известными деятелями науки.

Программа насыщенная, предусмотрено два направления - освоение космоса и "Вооружение и военная техника".

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Участники форума "Ключ на старт"
Участники форума "Ключ на старт"
Участники форума "Ключ на старт"
Участники форума "Ключ на старт"
Школьники
Школьники
Участники форума "Ключ на старт"
Участники форума "Ключ на старт"
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