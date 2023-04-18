Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет

Предусмотрены другие варианты

Очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году не будет. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. Она рассказала, что ряд регионов уже отказались от проведения шествия из соображений безопасности.

"Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", - сказала Цунаева агентству ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала "Интерфаксу", что традиционный формат решили расширить для того, чтобы "в течение всего дня мы чтили память героев".

Ранее организаторы "Бессмертного полка" рассказали о новых форматах участия в акции. В День Победы истории о родственниках-героях можно опубликовать в своих соцсетях. Ещё один способ - разместить портрет на стекле автомобиля.

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