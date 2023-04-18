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Шойгу: взаимодействие России и КНР снижает напряженность в мире

12:46
  • вторник
  • 18 апреля 2023

Москва и Пекин поддерживают друг друга

Взаимодействие министерств обороны России и Китая снимает напряженность в мире и оказывает стабилизирующий эффект.
Шойгу примет министра обороны Китая в Москве

Об этом во вторник, 18 апреля, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на встрече с китайским коллегой Ли Шанфу.

"Важно, что наши страны одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта", - заявил глава Минобороны России (цитата по РИА Новости).

Москва и Пекин развивают военное сотрудничество не только во время учений, но и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и "СМОА плюс" ("СМОА плюс" - это механизм взаимодействия между оборонными ведомствами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и девяти государств - партнеров – прим. ред.).

Шойгу добавил, что Россия и Китай должны оказывать друг другу решительную поддержку в военных вопросах.

В Москву прибыл с официальным визитом министр обороны Китая, он продлится с 16 по 18 апреля. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

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